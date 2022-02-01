Одесский завод шампанских вин продан с аукциона: что известно об объекте и владельце?

Сегодня, 1 февраля 2022 года, состоялся аукцион единого имущественного комплекса Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре, 36. В торгах приняли участие семь претендентов. Из начальной цены 87,4 млн грн финальная сумма продаж повысилась до 195 003 млн грн. Победу одержало ООО «Элитстрой групп».

За эти деньги фирма получила 35 построек и сооружений, оборудование и транспортные средства общим количеством 975 единиц. Бомбоубежище и жилой дом, находящийся за территорией завода, остались в собственности государства. Также не была приватизирована земля площадью 3,6098 га, на которой размещается завод. Но новый владелец может обратиться в местные органы самоуправления, чтобы оформить арендные отношения или получить градостроительные условия. Как будет использоваться этот земельный участок — это уже ответственность города, отметил Александр Славский, начальник регионального отделения Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, по условиям продажи покупатель должен выполнить четыре пункта:

Сохранить профиль деятельности в течение 3 лет, а именно производство виноградных вин; Заключить охранные договоры на памятник архитектуры, а именно въездную арку и главный корпус; получить разрешение Антимонопольного комитета Украины (что предусмотрено законодательством о защите экономической конкуренции); Обеспечить содержание защитного сооружения гражданской защиты.

Если эти условия не будут выполняться, государство имеет право расторгнуть договор, говорит Александр Славский.

В 2021 году на территории завода появились субарендаторы – Музей современного искусства, Институт развития Одессы, Центр развития искусств, которые намереввались создать на территории главного корпуса культурное пространство. Впрочем, Александр Славский заверил, что согласно Гражданскому законодательству, в случае перехода собственности на этот объект сохраняются все договоры аренды. То есть и музей, и другие проекты должны оставаться на территории завода до конца действия договора субаренды этих помещений – до 2035 года.

Напомним, что культурных деятелей города смутила эта ситуация. Евгений Деменок, меценат, коллекционер, писатель, опубликовал открытое письмо с просьбой не допустить продажи объекта . К нему присоединились известные одесситы.

«Мы, культурные и общественные деятели Одессы, оставляем за собой право отстаивать свою позицию любым законным способом и противостоять любым попыткам украсть у Одессы и жителей города эту территорию и будущий Центр современного искусства и культуры»,

– говорится в сообщении.

Впрочем, издание «Думская» связывает владельца компании «Элитстрой групп» Аскольда Коваля с банкиром и основателем Музея современного искусства Вадимом Мороховским. Будем надеяться, что в таком случае над заводом нет угрозы застройки.

В течение 10 дней будет продолжаться проверка Фондом победителя: у потенциального покупателя должна быть полностью раскрыта структура собственности – то есть подтверждение, что он не зарегистрирован в оффшорных зонах и не связан с государством-агрессором.

По словам Александра Славского, в ближайшее время готовятся к продаже другие винодельческие заводы, которые находятся в Одессе и области.

Следует отметить, что завод остановил свою деятельность по изготовлению вин еще в 2018 году.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории создания Завода шампанских вин .

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