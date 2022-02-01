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Какой новый электротранспорт купит Одесса в 2022 году

Какой новый электротранспорт купит Одесса в 2022 году

Парк городского электротранспорта в этом году должен пополниться трамваями, троллейбусами и электробусами.

Рецепты

Судить об этом можно из городской целевой программы развития электротранспорта на 2022-2026 гг.

«Одесгорэлектротранс» уже в этом году планирует приобрести 12 трамваев, 6 электробусов и 5 троллейбусов с автономным ходом.

В программе уже на 2022 год заложены средства на приобретение:

  • 6 электробусов (их направят на маршрут №15, проходящий по улице Балковской);
  • 5 троллейбусов с автономным ходом (их можно будет использовать на любом маршруте, включая №15);
  • 12 многосекционных трамваев (для маршрута «Север-Юг»).

С трамваями получилась странная ситуация. Конкурс прошел еще в сентябре прошлого года, но победителя до сих пор не назвали.

И.о. директора «Одесгорэлектротранс» Натальи Колесниченко объясняет этот тем, что кредитный комитет ЕИБ (трамваи приобретаются за деньги этой организации) все еще рассматривает поданные документы. Результаты обещают огласить через неделю-другую.

Поставить новые трамваи в Одессу хотят:

  1. CRRC Dalian Co. LTD (Китай);
  2. Консорциум в составе ООО «СП Электронтранс», ООО «Электронмаш» и ЗАО «Крюковский вагоностроительный завод»;
  3. Объединение юридических лиц в лице ООО «Татра-Юг» и ООО с единственным учредителем ROSEMARY GIDA DIS TIGARET LIMITED SIRKETI.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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