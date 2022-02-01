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Регистрация на ВНО, увеличение зарплат в МВД, подорожание пакетов: что изменится с 1 февраля

Регистрация на ВНО, увеличение зарплат в МВД, подорожание пакетов: что изменится с 1 февраля

Февраль с первого своего дня принесет украинцам немало изменений. Например, пластиковые пакеты подорожают, школьники могут начинать регистрацию на ВНО, вырастет зарплата у сотрудников МВД, в ДІЇ уже можно получить сертификат о бустерной дозе вакцины от ковида, в ЕС начнут действовать новые правила въезда.   

Пластиковые пакеты станут дороже

Рецепты

С 1 февраля магазины по закону должны продавать их по цене минимум в 2 грн. Так,  пакет без ручек и боковых складов должен стоить минимум 2 грн, со складками или только с ручками — 2,5 грн, со складками и с ручками — 3 грн.

В Украине начали активную борьбу с пластиковыми пакетами из-за того, что они загрязняют окружающую среду, долго разлагаются в природной среде. Отказываться от пакетов будут в несколько этапов. Сначала цены на них повысят, а к 2023 году совсем перестанут продавать.

ЕС изменил правила въезда

Чтобы попасть на территорию Евросоюза, украинец теперь должен иметь такие документы:

  • сертификат о полной вакцинации одной из одобренных в ЕС вакцин (последняя доза должна быть введена не позднее, чем 250 дней назад);
  • сертификат о введении бустерной дозы прививки, если с момента вакцинации прошло больше 250 дней;
  • негативный результат ПЦР-теста на коронавирус;
  • для переболевших — справка о выздоровлении.
  • Если ни одного из перечисленных документов нет, то туриста могут обязать сдать тест на коронавирус в течение 24 часов после прибытия в страну.

Отметим, что страны Евросоюза признают украинский электронный сертификат в приложении Дія.

У правоохранителей вырастут зарплаты

Сотрудники МВД и других связанных структур с 1 февраля получат дополнительные надбавки к зарплатам. Речь о собственно работниках МВД, полицейских, спасателях, пограничниках, военнослужащих Нацгвардии, работниках миграционной службы.

Начинается регистрация на ВНО

Уже с сегодняшнего дня и до 9 марта школьники могут подать документы для участия в ВНО-2022. Бесплатного позволено выбрать до 5 предметов. При этом три из них будут обязательными. Это украинский язык и украинская литература, история Украины, а также математика или иностранный язык. Чтобы зарегистрироваться, нужно перейти по этой ссылке.

В ДІЇ появился сертификат о бустерной дозе

С 1 февраля в приложении ДІЯ теперь доступен сертификат о бустерной дозе вакцины от ковид для тех, кто ее получил. Чтобы получить сертификат, необходимо в приложении зайти в меню «Услуги», выбрать там пункт «получить сертификат» и далее следовать подсказкам приложения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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