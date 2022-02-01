Одесситы временно лишились 4-х трамваев: чем их заменили? (фото)

С сегодняшнего дня, 1 февраля 2022 года, в Одессе в связи с проведением реконструкции улицы Пантелеймоновской, а также замены трамвайных путей по улице Преображенской перестали курсировать целых три трамвая – №17, №18 и №28, а трамвай №5 существенно «урезал» свой маршрут. При этом городские власти пообещали транспортную альтернативу в виде дополнительных автобусов.
Фотокорреспондент «Одесской жизни» побывал сегодня возле Куликова поля, откуда, согласно временным нововведениям, и должны отправляться дополнительные маршрутки, и посмотрел, как сейчас ходит транспорт.
В первую очередь, стоит отметить наличие объявлений-предупреждений для пассажиров от транспортного департамента одесской мэрии для тех, кто возможно еще не в курсе, что ждать здесь указанные выше трамваи сейчас не стоит. Там же сообщается, что ремонтные работы, из-за которых отменили трамваи, продлятся не менее чем до 20 марта текущего года или до завершения работ:
Что еще заметил наш корреспондент? Действительно, замена отмененным трамваям появилась. В частности, нам удалось запечатлеть автобус №5т. Как сообщалось, он будет ходить по маршруту «Аркадия – ж/д вокзал»:
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе временно прекращается работа четырех трамваев, а также приводила схемы движения альтернативных автобусных маршрутов.
Также смотрите наш фоторепортаж о том, как в Одессе стартовали ремонтные работы на перекрестке улиц Преображенской и Пантелеймоновской.
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