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Одесский дом с коровником на Пушкинской: история продолжается

Одесский дом с коровником на Пушкинской: история продолжается

В Одессе будут реставрировать памятник архитектуры — 121-летний жилой дом на Пушкинской, 55. У дома — богатейшее прошлое, в том числе и курьезное. А о том, что дом нуждается в реставрации, сразу видно, стоит лишь взглянуть на его фасад.

Одесский дом на Пушкинской, 55 собираются реставрировать

Рецепты

На сайте госзакупок Prozorrо был объявлен тендер на проект реставрации дома № 55 по ул. Пушкинской. Торги уже прошли. Почти за 900 тысяч гривен разрабатывать проектную документацию будет ООО  «Скайстрой».

Отметим, что реставрировать в историческом здании собираются кровлю и фасад. Проект должен быть готов до конца апреля текущего года.

Из истории одесского памятника архитектуры на углу Пушкинской и Базарной

Стоит себе старый двухэтажный дом на углу Пушкинской и Базарной. Войдите под арку, поднимите голову: вот они, следы былой красоты.

В самом дворе и старый колодец (цистерна) сохранился. Еще и с навершием. А вот детали фасада в некоторых местах — совсем в удручающем состоянии.

Дом был построен в 1901 году. Перестраивался как доходный дом для А.Зайченко. В списке памятников архитектуры значится как «дом жилой Зайченко». Архитектор — Р.Радбиль.

Это здание напрямую связано с одесским водопроводом: здесь размещалось Агентство Одесского водопровода.

Как далее дает подсказку ресурс «Домфото», здесь же в конце позапрошлого века размещался и Одесский Раввинат.

Располагалось здесь в начале ХХ века и городское начальное училище.

В историческом одесском дворе не бывает без исторических курьезов

Что же касается курьезов, то и они не обошли этот одесский дом. В 1894 году газета «Одесские новости» сообщала, что предприимчивые одесситы устроили во дворе дома… коровник:

«Нас просят обратить внимание кого следует на дом № 55, по Пушкинской улице. С осени прошлого года стали там держать коров. Коровник окружен 12 жилыми квартирами. Теперь, во время сильных жаров, становится просто невыносимо от вони, распространяемой коровником. В таком многолюдном доме да ещё в центре города следовало вовсе запретить держать коров».

Вы вообще себе такое представляете?! Увы, так и неизвестно, каким образом отреагировали на публикацию «те, кто следует»…

«Грох» старинный одесский дом тоже пережил

В наши дни дом стал «знаменит» тем, что в апреле 2018 года с него обвалился фрагмент фасада, который повредил окно в старинном здании.

И остается только от души радоваться, что дом будут реставрировать. Пусть пока только кровлю и фасад…

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Фото и скриншот Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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