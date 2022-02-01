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Украинская армия станет профессиональной и увеличится на 100 тысяч человек

Украинская армия станет профессиональной и увеличится на 100 тысяч человек

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины и привлекательности военной службы. Украинские вооруженные силы ждут большие перемены.

Рецепты

В указе сказано, что численность украинской армии увеличится на 100 тысяч человек за три года. При этом она должна стать полностью профессиональной. Будут созданы 20 новых бригад ВСУ.

Кроме того, в указе сказано об изменениях в вопросах материального вознаграждения военнослужащих и их социальной защиты и обеспечения.

Указ содержит такие пункты:

  • увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат;
  • переход Украины к основам профессиональной армии;
  • увеличение срока действия контрактов;
  • разработку концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;
  • систему карьерного роста офицеров.

Комментируя подписание указа перед депутатами Верховной рады, президент отметил:

— Это старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ не потому, что скоро война — это я говорю для всех — этот указ для того, чтобы скоро, и в дальнейшем, был мир в Украине»

Отметим, что сейчас Вооруженные силы Украины насчитывают 255 тысяч человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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