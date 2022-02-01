На одесской свалке построят завод по утилизации мусора и генерации тепла

Меморандум о сотрудничестве подписали компания Клиар Энерджи Групп и Государственное учреждение «Офис по привлечению и поддержке инвестиций» (UkraineInvest). В нем сказано о постройке в Одессе новейшего завода по энергоэффективной утилизации отходов.

Об этом сообщили представители коммерческой и государственной организаций.

Документ был пописан 28 января 2022 года. Масштабный проект предусматривает создание на крупнейшей свалке восточной Украины «Дальницкие карьеры» (возле г. Одессы) сортировочного комплекса твердых бытовых отходов (ТБО), а также станции энергоэффективной утилизации отходов, которая будет производить тепло.

Треть одесского мусора переработают в тепло

Сортировочный комплекс мощностью 60 тонн в час обеспечит обработку до 400 тыс. тонн твердых отходов в год. Сортировочная линия позволит снизить количество отходов на захоронение не менее чем на 30%.

Отсортированные фракции ТБО будут переданы на станцию ​​по энергоэффективной утилизации, которая будет представлять собой ТЭЦ на возобновляемом топливе RDF.

Тепло из «мусорного» газа будет дешевле

Мощность станции – 20 МВт. На ТЭЦ будет производиться тепловая энергия в объеме 74 тыс. Гкал в год. Это позволит ежегодно замещать 10.5 млн. м3 природного газа в отопительный сезон. Важно, что тепло будет поставляться одесситам по тарифу ниже тарифа на тепло из природного газа.

Данный проект создаст не менее 85 рабочих мест для жителей региона. Размер инвестиций для реализации проекта на «Дальницких карьерах» составляет более 30 млн. евро, а срок внедрения проекта достигает 3 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на «Дальницких карьерах» начала работу самая мощная биогазовая станция в Украине общей мощностью 4 МВт или 32 млн кВт*час в год. Станция генерирует газ из свалочного метана, возникающего в результате гниения органики. Она позволяет не только избежать самовоспламенения метана, но и способствует восстановлению экосистем региона.

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