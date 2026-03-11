Ключевые моменты:

Суд вынес приговор жительнице Одесской области за действия, приведшие к смерти полугодовалого сына.

В апреле 2025 года мать избила плачущего ребенка, нанеся ему тяжелую черепно-мозговую травму, и двое суток не обращалась за помощью.

Вину женщины подтвердили экспертизы и показания свидетелей.

По данным Одесской областной прокуратуры прокуратуры, инцидент произошел в апреле 2025 года. Мать находилась дома с почти полуторагодовалым сыном. Раздраженная его плачем, она несколько раз ударила ребенка по лицу и шее и сжимала его голову, пытаясь заставить замолчать.

В результате мальчик получил тяжелые травмы головы и тела. Экспертиза также выявила старые переломы, что указывает на предыдущие травмы.

Состояние ребенка быстро ухудшалось – держалась высокая температура, проявились признаки повреждения мозга. Мать не обращалась за медицинской помощью. Лишь через два дня мальчика доставили в больницу, где он умер.

Суд поддержал позицию следствия и приговорил женщину к 10 годам лишения свободы.

