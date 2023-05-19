В Одесской области раскрыли схему незаконной добычи песка (фото)

В Одесской области раскрыта деятельность группы лиц, которые занимались незаконной добычей песка с месторождения вблизи с. Кучурганы Раздельнянского района. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, четверо местных жителей без разрешительных документов с применением грузовой техники организовали незаконную добычу песка, который в дальнейшем «легально» реализовывали. «Предприниматели» сбывали песок через компании, занимающиеся продажей строительных материалов в Одессе и области.

Площадь карьера, где незаконно добывали песок, составляет 72 га. Во время очередной попытки реализовать незаконно добытые 400 тонн песка, правоохранители задержали всех «на горячем».

Предварительный подсчет причиненного окружающей среде убытка составляет около полмиллиона гривен.

Задержанным сообщили о подозрении по фактам незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в крупном размере и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.

«Предпринимателям» грозит лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно по иску одесских прокуроров государству вернули нежилые здания «Черноморско-Азовского производственно-эксплуатационного управления морских путей» у морского вокзала Одессы стоимостью около 60 млн грн.

Также на днях в Хаджибейском (Малиновском) районе Апелляционный суд отказал застройщику в праве на участок городской земли по ул. Пестеля стоимостью более 24 миллионов.

Фото: Одесская областная прокуратура