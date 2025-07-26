Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 26 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в субботу, 26 июля, ожидается незначительная солнечная активность. По прогнозам уровень геомагнитного возмущения останется в пределах нормы. К-индекс составит 2 – это считается слабой магнитной бурей.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю, сообщает сайт Meteoprog.UA.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 1%.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни соблюдать режим сна и здорового питания, пить больше воды, избегать алкоголя, кофе и тяжелых блюд. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, однако следует избегать прямых солнечных лучей.

Легкие физические упражнения помогут поддержать тонус, а людям с хроническими болезнями советуют иметь под рукой необходимые лекарства. Утром полезен контрастный душ для бодрости, а вечером – теплая ванна для расслабления.