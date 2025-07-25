Ключевые моменты:

Аварийная ситуация на переезде 220 км + 262 м перегона Разъезд 208 км – Гречены.

Переезд расположен на дороге «Заготзерно – КПП Табаки» в Одесской области.

С 28 июля по 2 августа движение автотранспорта будет закрыто.

По информации Болградской районной военной администрации, на железнодорожном переезде Белгород-Днестровской дистанции пути, расположенном на участке Разъезд 208 км – Гречены (220 км + 262 м), возникла аварийная ситуация, представляющая угрозу для движения поездов и автотранспорта.

Для предотвращения возможных аварий и обеспечения безопасности будет проведён комплекс аварийно-ремонтных работ на переезде, который находится на автодороге местного значения «Заготзерно – КПП Табаки».

В связи с этим движение автотранспорта через указанный участок будет полностью закрыто с 06:00 28 июля до 20:00 2 августа 2025 года.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты с учётом ограничений и использовать альтернативные пути объезда.

Читайте также: Укрзализныця меняет правила приобретения билетов на поезда из Одессы