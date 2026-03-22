Ключевые моменты:
- Вражеские дроны нанесли удары по фермерскому хозяйству и зерновым ангарам.
- Здания получили значительные повреждения, возгораний удалось избежать.
- Продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.
Атака дронов на юг Одесской области — последствия
Днем 23 марта юг Одесской области подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Основными целями стали объекты гражданской инфраструктуры — территория фермерского хозяйства и зерновые ангары.
По информации Одесской областной военной администрации, здания получили значительные повреждения, однако возгораний удалось избежать. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас специалисты продолжают работы по ликвидации последствий атаки и оценивают нанесённый ущерб.
Напомним, в результате ночного обстрела Одессы 19 марта пострадали четыре человека. Самые тяжелые повреждения в центре города получил дом на углу улиц Еврейской и Ришельевской.
Читайте также: В Одессе ввели денежные премии для гражданских охотников за «шахедами»