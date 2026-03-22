атака 23 марта

Ключевые моменты:

  • Вражеские дроны нанесли удары по фермерскому хозяйству и зерновым ангарам.
  • Здания получили значительные повреждения, возгораний удалось избежать.
  • Продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.

 Атака дронов на юг Одесской области — последствия

Днем 23 марта юг Одесской области подвергся массированной атаке ударных беспилотников. Основными целями стали объекты гражданской инфраструктуры — территория фермерского хозяйства и зерновые ангары.

По информации Одесской областной военной администрации, здания получили значительные повреждения, однако возгораний удалось избежать. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас специалисты продолжают работы по ликвидации последствий атаки и оценивают нанесённый ущерб.

Напомним, в результате ночного обстрела Одессы 19 марта пострадали четыре человека. Самые тяжелые повреждения в центре города получил дом на углу улиц Еврейской и Ришельевской.

Читайте также: В Одессе ввели денежные премии для гражданских охотников за «шахедами»

 

 

 

