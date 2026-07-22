Ключевые моменты:

В Одессе обошлось без последствий и разрушений.

В области вражеский дрон попал в двухэтажный дом — погибла местная жительница.

Повреждены табачный склад и магистральный газопровод, где начался сильный пожар.

Детали вражеского удара по Одесской области 22 июля

Российская армия совершила очередную массированную атаку ударными дронами по мирным населенным пунктам Одесчины.

В Одессе утро началось с очередной атаки.

«К счастью, в этот раз обошлось без последствий и пострадавших», — сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В области под огнем врага снова оказались жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Как сообщили в Одесской областной военной администрации (ОВА), последствия прилетов зафиксированы сразу в нескольких локациях:

Попадание в жилой дом: В одном из населенных пунктов БпЛА попал в двухэтажный малоквартирный дом. Здание получило значительные повреждения, под завалами погибла женщина.

Разрушение частного сектора: В другом населенном пункте в результате удара беспилотника рухнула крыша частного жилого дома. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Удар по инфраструктуре: Также в результате атаки было повреждено складское помещение для хранения табачных изделий и магистральный газопровод. Разгерметизация трубы привела к мощному пожару, ликвидация которого продолжается до сих пор.

На местах попаданий работают все экстренные и спасательные службы, включая бригады ГСЧС и медиков. Спецслужбы и правоохранители фиксируют доказательства преступлений РФ против гражданского населения области.

Во вторник, 21 июля 2026 года, российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Одессе и области. В результате атаки в Одессе повреждены объекты гражданской инфраструктуры, пострадали два человека. А в результате ракетного удара РФ по предприятию в Одесском районе 20 июля три человека погибли и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.