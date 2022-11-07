Вывески, таблички и реклама в Одессе должны быть на украинском – Тарас Креминь

Уполномоченный по защите государственного языка указал одесским властям на то, что необходимо демонтировать в городе вывески, таблички и наружную рекламу на негосударственном языке.

Об этом сказано в сообщении на официальной странице в Facebook языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Уполномоченный по защите государственного языка повторно обратился к одесскому городскому голове Геннадию Труханову о необходимости демонтажа вывесок, табличек, других носителей информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы, размещенных на негосударственном языке.

Также в письме говорится о том, что необходимо изменить городские документы, которые регулируют размещение вывесок, табличек и другой информации для общего ознакомления на территории города.

В требованиях надо прописать нормы о том, что наружная информация обязательно должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках.

Нарушения языкового законодательства подтвердили данные мониторинга, который провели одесские активисты: из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

“Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власть России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении российской федерацией войны против Украины. Итак – размещенная с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это – требование Закона. Это – требование времени. Это – один из залогов победы Украины”, — убежден Тарас Креминь.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что мэра Белгород-Днестровского попросят украинизировать дорожные указатели.

Напомним, что по закону с 16 января 2022 года национальные печатные СМИ должны выходить на украинском языке.

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