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С 16 января 2022 года национальные печатные СМИ должны выходить на украинском

С 16 января 2022 года национальные печатные СМИ должны выходить на украинском

По действующим законам, с 16 января 2022 года печатные медиа должны выходить на украиском языке. Версии на других языках не запрещены, но украинская должна быть обязательно.

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О необходимости обязательно иметь украиноязычную версию издания проинформировало Госкомтелерадио Украины.

Нарушителям языкового законодательства грозят штрафы

В комитете пояснили, что периодическое издание может издаваться и на любых других языках, но у него обязательно должна быть аналогичная украиноязычная версия. С этого же числа обязательные экземпляры периодических изданий для архивов и библиотек должны быть исключительно украиноязычными. И число экземпляров на украинском языке должно быть достаточным, чтобы подписчики могли свободно выбрать версия на государственном языке.

Впрочем, есть и исключения. В части 5 статьи 25 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» под них подпадают:

  • английский язык;
  • официальные языки ЕС;
  • крымскотатарский;
  • языки других коренных народов Украины.

Русский язык в этот перечень не попал, – отдельно отмечено в сообщении.

Для печатных СМИ, у которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начинает действовать с 16 июля 2024 года.

Ну а для нарушителей государство предусмотрело штрафные санкции. За первичное нарушение предусмотрен штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (минимум 6800 грн). Повторное в течение года совершение нарушения наказывается штрафом от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 грн до 11900 грн).

В эфире Суспільного 10 января прошло обсуждение новых норм. Мнения участников разделились. Сторонние эксперты поддерживают введение новых норм, а вот издатели говорят об увеличении накладных расходов в связи с их введением. При том, что издательская сфера итак сейчас находится в кризисном состоянии.

Спрос на печатную продукцию падает и естественным путем, но карантинные ограничения в связи с пандемией ковид еще сильнее усугубили ситуацию.

Ранее мы сообщали, что издатели газет и журналов попросили добавить подписку на прессу к услугам, доступным за деньги е-поддержки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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