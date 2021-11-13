Новости Одессы и Одесской области

Высотка под памятником и монах-курьер: главные новости Одессы за 12 ноября

Высотка под памятником и монах-курьер: главные новости Одессы за 12 ноября

В пятницу, 12 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях.

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Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс

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В Одессе на Таирова горело “Сильпо” 

Мы рассказывали подробности удивительной ничьей в Одессе, где на садионе «Черноморц» сыграли сборные Украины и Болгарии по футболу

Стало известно, что “Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

Также, что Нацбанк вводит в оборот новую 10-гривневую монету

А на недавно отремонтированной  одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой”

Еще рассказали о задержании банды одесситов в Николаевской области, которые воровали миллионы вместе с сейфами

И когда Одесская Опера откроет двери для зрителей

Из необычного: На улицах Одессы заметили монаха-курьера (видео)

И новость, из тех, что вызывают опасения: В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу

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Редакция ПРОФИЛЬ

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