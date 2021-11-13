Высотка под памятником и монах-курьер: главные новости Одессы за 12 ноября

В пятницу, 12 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях.

Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс

Ситуация с коронавирусом в Одесской области остается сложной: число зараженных неуклонно растет

В Одессе на Таирова горело “Сильпо”

Мы рассказывали подробности удивительной ничьей в Одессе, где на садионе «Черноморц» сыграли сборные Украины и Болгарии по футболу

Стало известно, что “Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

Также, что Нацбанк вводит в оборот новую 10-гривневую монету

А на недавно отремонтированной одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой”

Еще рассказали о задержании банды одесситов в Николаевской области, которые воровали миллионы вместе с сейфами

И когда Одесская Опера откроет двери для зрителей

Из необычного: На улицах Одессы заметили монаха-курьера (видео)

И новость, из тех, что вызывают опасения: В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу