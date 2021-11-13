Высотка под памятником и монах-курьер: главные новости Одессы за 12 ноября

В пятницу, 12 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях.
Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс
Ситуация с коронавирусом в Одесской области остается сложной: число зараженных неуклонно растет
В Одессе на Таирова горело “Сильпо”
Мы рассказывали подробности удивительной ничьей в Одессе, где на садионе «Черноморц» сыграли сборные Украины и Болгарии по футболу
Стало известно, что “Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы
Также, что Нацбанк вводит в оборот новую 10-гривневую монету
А на недавно отремонтированной одесской улице Черняховского запретят парковаться “ёлочкой”
Еще рассказали о задержании банды одесситов в Николаевской области, которые воровали миллионы вместе с сейфами
И когда Одесская Опера откроет двери для зрителей
Из необычного: На улицах Одессы заметили монаха-курьера (видео)
И новость, из тех, что вызывают опасения: В Одессе задумали воткнуть высотку прямо под памятником Неизвестному матросу
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