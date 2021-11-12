На улицах Одессы заметили монаха-курьера (видео)

Настоящий ли монах ходит по городу с характерной сумкой курьерской службы за плечами, или нет, доподлинно не известно. Но фурор этот человек в рясе производит в любом случае.

Видео с удивительным курьером опубликовывали на youtube-канала коммунального учреждения «Центр-077».

Святая доставка

Камеры системы «Безопасный город» ловили курьера в монашеском одеянии в самых разных точках в центральной части Одессы. Впрочем, не его одного. В большинстве фрагментов за ним по пятам следует один и тот же мужчина со смартфоном в руках.

Это позволило сотрудникам «Центра-077» предположить, что монах на самом деле не подлинный, а все происходящее – рекламная акция, организованная сотрудниками службы доставки. И реальная их цель – добиться вирусного распространения видеороликов с необычным курьером в социальных сетях.

Или реклама на грани

В комментарии к опубликованному видео сотрудник КУ «Центр-077» написал:

Довольно оригинальный способ рекламы своего предприятия избрали на прошлой неделе работники службы доставки «Glovo». Личная ли это инициатива самих сотрудников или запланированная акция предприятия? Не ведомо. Не известно также и то, на сколько эффективным оказался именно такой, экстравагантный способ популяризации службы. Не думаю, что организаторы «мероприятия» планировали столь странным способом заострить какие-либо важные вопросы Православия. Сложно сказать, добились ли участники поставленных целей. Но то, что многих по дороге рассмешили — это точно! Друзья, в любых ситуациях не теряйте человеческий облик! Всем крепкого здоровья, мудрости и удачи!

Кстати, это не первое заигрывание курьерских служб с религиозными темами. В публикации В Одессе курьер пробежался по воде яко по суху (видео) «Одесская жизнь» рассказывала о похожем случае, который сняли случайные отдыхающие на одном из одесских пляжей.

На том ролике было видно, как парень с типичной квадратной курьерской сумкой за плечами, так спешит к своим клиентам, что бежит прямо по воде.

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