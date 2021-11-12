Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс

Одесский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе “Эти забавные животные”. Он будет проходить на официальной странице зоопарка в “Инстаграм” @odessazoo. А условия конкурса опубликованы на странице зоопарка в Facebook.
Если вам удалось запечатлеть забавную позу животного из Одесского зоопарка или смешную мордочку наших животных отмечайте на фото @odessazoo, поставьте лайк этому посту и укажите под постом свой порядковый номер,
– говорится в сообщении.
Требования к фотографиям:
- обязательное условие – на фото должно быть изображено забавное животное или несколько животных. Это могут быть млекопитающие, рыбы, птицы или насекомые;
- на фото могут быть люди, но главным объектом должно быть животное;
- фото должны раскрывать забавность и необычность животного;
- мгновение, изображенное на фото, должно вписываться в рамки приличия и здравого смысла;
- фото должны быть эстетичными;
- фото не должны быть высмеивающими и унизительными по отношению к животным;
- фото не должны быть оскорбительными для других участников конкурса;
- фото должны быть оригинальными, яркими, незабываемыми, необычными и естественными.
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Награда для победителей конкурса:
30 ноября зоопарк выберет 5 победителей с помощью генератора случайных чисел.
Победителей ждут награды:
- 1-2 место – абонементы на семью на месяц в зоопарк;
- 3-4 место – разовое посещение зоопарка;
- 5 место – сувенирная продукция от зоопарка.
Об Одесском зоопарке:
- Директор Одесского зоопарка вошел в ТОП-100 успешных украинцев и получил награду;
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Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка