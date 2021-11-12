Когда Одесская Опера откроет двери для зрителей?

Одесский национальный академический театр оперы и балета снова распахнет свои двери для зрителей 17 ноября. Такое заявление сделали в пресс-службе Оперы.

“17 ноября театр возобновляет свою работу и открывает двери в сказку”,

– говорится в сообщении.

Новый сезон театр откроет одним из самых популярных спектаклей, своей коронной “фишкой” – это легендарный балет Петра Чайковского “Лебединое озеро”.

Кого пустят в Одесский Оперный театр во время карантина

При этом в театре напоминают, что в соответствии с требованиями “красной” зоны карантина посещать спектакли смогут только те зрители, у которых будут в наличии один из следующих документов:

сертификат о получении двух доз вакцины от COVID-19 в электронном или бумажном виде;

документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа до посещения театра;

документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19 (действительный 180 дней с момента заболевания).

На посетителей младше 18 лет данные ограничения не распространяются.

Документы будут проверять на входе в зрительный зал вместе с билетами на спектакль.

Также обязательно наличие маски во время пребывания в театре.

Напомним, Одесский оперный театр временно закрылся для зрителей с введением в Одессе “красной” зоны карантина 18 октября.

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, что в Одесской опере представили премьеры одноактных балетов “Жар-птица” на музыку Игоря Стравинского и “Болеро” Мориса Равеля. Спектакли прошли без зрителей.

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Фото пресс-службы Одесской Оперы