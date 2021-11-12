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Коронавирус Одесской области 12 ноября: число зараженных неуклонно растет

Коронавирус Одесской области 12 ноября: число зараженных неуклонно растет

На утро пятницы, 12 ноября 2021 года, в Одесской области стало еще больше зараженных коронавирусной инфекцией. В целом по Украине данная цифра снизилась, но незначительно. Достаточно много смертельных случаев.

Коронавирус в Одесской области 12 ноября

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По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 11 ноября, в Одесской области официально выявили 1 816 новых случаев COVID-19 тогда как днем ранее их было 1 469. Общее число зараженных в регионе выросло до 213 206.

За сутки от коронавируса умерли 50 больных против 71 днем ранее. Всего с начала пандемии от COVID-19 в Одесской области умерли 4 570 человек.

На утро пятницы от коронавирусной болезни выздоровели 1 106 больных (сутками ранее – 903). Продолжают болеть 51 211 жителей области. В целом с начала пандемии COVID-19 успешно одолели 157 425 человек.

Коронавирус в Украине 12 ноября

За прошедшие сутки, 11 ноября 2021 года, в Украине зарегистрировано 24 058 новых подтвержденных случая COVID-19 (сутками ранее – 24 747).

По официальным данным, всего с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 3 179 577 человек.

За сутки в стране скончались 750 больных (сутками ранее – 652). Всего с начала пандемии в стране от COVID-19 скончались 75 607 человек.

На утро 12 ноября, выздоровели 21 941 человек (всего 2 594 679).

Напомним, на утро четверга 11 ноября в Одесской области зарегистрировали 1469 новых случаев заражения коронавирусом, 71 пациент от болезни умер.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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