В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото)

В ночь на пятницу, 12 ноября, в Одессе горел супермаркет “Сильпо” в микрорайоне Таирова.
По сообщению пресс-службы областного управления ГСЧС, пожар возник в магазине по улице Академика Вильямса, 75.
Как выяснили прибывшие по вызову спасатели, причиной ЧП послужило возгорание бумаги в одноэтажной металлической складской пристройке в супермаркет.
Пожарные справились с огнем в течение получаса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
Вероятной причиной пожара в ГСЧС считают поджог.
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Ранее спасатели рассказали, отчего случился пожар в одесском общежитии на улице Новосельского, 74.
Также сообщалось о возгорании в одном из офисных помещений стадиона “Черноморец”.
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Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области