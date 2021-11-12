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В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото)

В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото)

В ночь на пятницу, 12 ноября, в Одессе горел супермаркет “Сильпо” в микрорайоне Таирова.

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По сообщению пресс-службы областного управления ГСЧС, пожар возник в магазине по улице Академика Вильямса, 75.

пожар в Сильпо

Как выяснили прибывшие по вызову спасатели, причиной ЧП послужило возгорание бумаги в одноэтажной металлической складской пристройке в супермаркет.

пожар в Сильпо2

Пожарные справились с огнем в течение получаса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Вероятной причиной пожара в ГСЧС считают поджог.

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Ранее спасатели рассказали, отчего случился пожар в одесском общежитии на улице Новосельского, 74.

Также сообщалось о возгорании в одном из офисных помещений стадиона “Черноморец”.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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