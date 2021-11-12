В Одессе на Таирова горело “Сильпо” (фото)

Одесский зоопарк объявил забавный фотоконкурс Одесский зоопарк приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе “Эти забавные животные”. Он будет проходить на официальной странице зоопарка в “Инстаграм” @odessazoo. А условия конкурса опубликованы на странице зоопарка в Facebook. ПОДРОБНЕЕ

Пожар в одесском общежитии: стала известна причина По информации Главка ГСЧС в Одесской области, пожар в одесском общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи, случившийся 10 ноября, возник из-за перегрузки электрического удлинителя. ПОДРОБНЕЕ