“Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

В декабре 2021 года компания “Укрзалізниця” запускает 7 дополнительных поездов на популярный горнолыжный курорт Буковель. В их числе запланирован и поезд из Одессы. Об этом сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

Также сообщается о начале реновации станции Татаров – ближайшей остановке к Буковелю. Там планируется отремонтировать здание вокзала, а также переименовать станцию в Татаров-Буковель.

7 дополнительных поездов в Карпаты

Согласно новому графику движения поездов, который начнет действовать с 12 декабря, через Буковель будут следовать такие поезда:

№5/6 Мариуполь – Рахов; №15/16 Харьков – Рахов; №55/56 Киев – Рахов; №95/96 Киев – Рахов; №25/26 Одесса – Рахов; №125/126 Николаев – Рахов; №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Продажа билетов на поезда Киев – Рахов, Одесса – Рахов и Николаев – Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.

Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

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