“Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

В декабре 2021 года компания “Укрзалізниця” запускает 7 дополнительных поездов на популярный горнолыжный курорт Буковель. В их числе запланирован и поезд из Одессы.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.
Также сообщается о начале реновации станции Татаров – ближайшей остановке к Буковелю. Там планируется отремонтировать здание вокзала, а также переименовать станцию в Татаров-Буковель.
7 дополнительных поездов в Карпаты
Согласно новому графику движения поездов, который начнет действовать с 12 декабря, через Буковель будут следовать такие поезда:
- №5/6 Мариуполь – Рахов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №25/26 Одесса – Рахов;
- №125/126 Николаев – Рахов;
- №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).
Новость по теме: В декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже
Продажа билетов на поезда Киев – Рахов, Одесса – Рахов и Николаев – Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.
Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.
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