Новости Одессы и Одесской области

“Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

“Укрзалізниця” запустит больше поездов в Карпаты, в том числе из Одессы

В декабре 2021 года компания “Укрзалізниця” запускает 7 дополнительных поездов на популярный горнолыжный курорт Буковель. В их числе запланирован и поезд из Одессы.
Об этом сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

Подписаться

Также сообщается о начале реновации станции Татаров – ближайшей остановке к Буковелю. Там планируется отремонтировать здание вокзала, а также переименовать станцию в Татаров-Буковель.

7 дополнительных поездов в Карпаты

Согласно новому графику движения поездов, который начнет действовать с 12 декабря, через Буковель будут следовать такие поезда:

  1. №5/6 Мариуполь – Рахов;
  2. №15/16 Харьков – Рахов;
  3. №55/56 Киев – Рахов;
  4. №95/96 Киев – Рахов;
  5. №25/26 Одесса – Рахов;
  6. №125/126 Николаев – Рахов;
  7. №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

Новость по теме: В декабре “Укрзалізниця” пустит поезда по новому расписанию – билеты уже в продаже

Продажа билетов на поезда Киев – Рахов, Одесса – Рахов и Николаев – Рахов уже открыта, остальные поступят в продажу до конца недели.

Также для удобства пассажиров с 12 декабря будут организованы автобусные трансферы от вокзала до Буковеля по фиксированной цене 50 грн.

Другие интересные новости об “Укрзалізнице”:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить