Новости Одессы и Одесской области

Прививка в трамвае и балет без зрителей: главные новости Одессы за 10 ноября

Прививка в трамвае и балет без зрителей: главные новости Одессы за 10 ноября

В четверг, 11 ноября 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких важных событиях.

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В Одессе на перекрестке улиц Маяковского, Гоголя и Гаванной появилась разметка и заработала новая схема движения.

11 ноября в Одессе начал работу еще один пункт вакцинации от COVID-19 на колесах – так называемый вакцинальный трамвай.

Снести все гаражи во дворах одесских домов задумали городские власти. На их месте хотят обустроить парковки.

Национальный сервис Штрафы UA разработал новую функцию для водителей, которая помогает оперативно отслеживать нарушения, зафиксированные камерами. Сервис Штрафы UA уже работает в Одессе.

В Одесской опере представили премьеры одноактных балетов “Жар-птица” на музыку Игоря Стравинского и “Болеро” Мориса Равеля. Балеты прошли без зрителей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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