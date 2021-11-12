Удивительная ничья в Одессе: на «Черноморце» сыграли сборные Украины и Болгарии по футболу

Матч в Одессе – это тот редкий случай, когда результат менее интересен, чем сама игра. И именно так оценивают одесский поединок украинской сборной с болгарами.

Удар за ударом

Если говорить о счете, то он скучный: 1-1. Более того, украинцы формально чуть не половину игры отыгрывались. Ну, как отыгрывалсь? В этом то и парадокс этого матча.

Дело в том, что украинская сборная всю игру доминировала. Бывали этапы, когда подопечные Петракова владели мячом 70-80% игрового времени. И не просто владали, а били по воротам противника.

Послематчевая статистика показала: футболисты сборной Украины били по воротам соперников 36 раз! По 18 в каждом тайме. Это значит, что удар следовал каждые две с половиной минуты. Фактически, расстрел болгарских ворот шел без остановки.

Но вот реализация свела на нет все усилия футболистов. На самом деле мяч побывал в сетке ворот болгар не один раз. Но Рефери раз за разом объявлял об офсайде.

Удача упорно отворачивалась от украинских футболистов. Удар за ударом наносили Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Довбик, Зубков.

Курьезный гол в украинские ворота

А вот у болгар, по-сути, был только один момент, который они успешно реализовали. Почти вся украинская команда ушла ассистить нападению на половину поля противника.

Вратарь болгар выбил мяч под самую штрафную хозяев поля. Особо противостоять Кирилову было некому, Бущан на воротах не сумел переиграть форварда сборной Болгарии. Так на 35 минуте болгары повели в счете.

На игре украинцев это никак не отразилось. Атака следовала за атакой, мяч раз за разом летел в направлении ворот. Но вот в сетке у болгар он очутился лишь раз, на 80 минуте после удара Степаненко.

Украинцы продолжили свои атаки, но этот гол оказался последним в игре.

Итоговый счет: 1-1.

Болгарские футболисты были шокированы классом украинцев. Игроки сборной Болгарии в один голос с их главным тренером признавали: «Как же мы круто отскочили!»

Да и к самой игре украинской сборной нет претензий. Украинцы умело выходили из-под прессинга, играючи врывались во вратарскую, большинство ударов наносили из пределов штрафной, что тоже важно.

Впереди решающая игра

Товарищеская игра в Одессе была последняя проверка перед важнейшей игрой с боснийцами на отборе на Чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сейчас Украина на втором месте в своей подгруппе и задача, которая стоит перед сборной – это место сохранить. А для этого надо победить сборную Боснии и Герцеговины.

В случае победы украинцы смогут продолжить борьбы за выход в финальную часть Чемпионата мира.

Где и когда смотреть игру Украина – Босния и Герциговина

Отборочная игра с Боснией и Герциговоиной на ЧМ-2022 пройдет во вторник, 16 ноября 2021, на стадионе Билино Поле в городе Зеница (Босния и Герциговина).

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».

Трансляция начнется в 21:35, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Подробнее о вратаре сборной Украины и «Динамо» Киев Георгии Бущане «Одесская Жизнь» рассказывала в материале, посвященном выступлению украинской сборной на Чемпионате Европы 2020 года.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как идет подготовка к игре сборных Украины и Болгарии в Одессе.

Также мы сообщали о неприятном инциденте с возгоранием на территории одного из офисов, расположенных на стадионе «Черноморец». Не погаси пожар вовремя, и игра могла не состояться.

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