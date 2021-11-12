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Нацбанк вводит в оборот новую 10-гривневую монету (фото)

Нацбанк вводит в оборот новую 10-гривневую монету (фото)

Нацбанк Украины, продолжая серию “Вооруженные силы Украины”, вводит в оборот памятную монету специального выпуска “Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины” номиналом 10 гривен.

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Об этом сообщил Музей денег Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

“Монета посвящена особому роду войск, относящихся к силам немедленного реагирования Вооруженных сил Украины. Они характеризуются высокой маневренностью и автономностью действий. Предназначены для действий в тылу противника, ведения антитеррористических, специальных и миротворческих операций, а также – выполнения заданий, которые не могут быть выполнены другими силами и средствами”,

– сказано в сообщении.

Статья по теме: Национальный банк Украины: чем он занимается?

Монета изготовлена из сплава на основе цинка и покрыта никелем. В центре аверса размещена эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ. Слева – малый Государственный Герб Украины. Справа – нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ.

новая монета НБУ

На зеркальном фоне реверса монеты изображен образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиною которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска

Архангела Михаила.

Монета введена в оборот с 11 ноября.

Напомним, с 5 октября 2021 года Нацбанк ввел в оборот памятную монету в честь 150-летия со дня рождения легендарного украинского борца-тяжелоатлета Ивана Поддубного.

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Фото с Facebook-страницы Музея денег НБУ

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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