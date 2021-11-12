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Воровали миллионы вместе с сейфами: банду одесситов задержали в Николаевской области (видео)

Воровали миллионы вместе с сейфами: банду одесситов задержали в Николаевской области (видео)

В Николаевской области полицейские задержали вооруженную этническую группу серийных воров – преступники воровали сейфы с миллионами гривен.

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Как сообщает пресс-служба полиции Николаевщины, пятеро ранее судимых одесситов в возрасте от 30 до 40 лет, оснащенные масками, перчатками и специальными принадлежностями, проникали в кабинеты директоров и бухгалтеров предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где воровали из сейфов крупные суммы денег, иногда миллионы выносили вместе с сейфами.

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В настоящее время правоохранители раскрыли серию таких краж на территории Николаевской области и проверяют причастность группировки к двум десяткам подобных преступлений в других регионах.

Спецназовцы задержали бандитов прямо на трассе, когда они возвращались в Одессу после того, как выкрали из двух офисов более полумиллиона гривен. Преступники бросили свое авто и пытались бежать, но были пойманы. Им грозит до 12 лет лишения свободы заключения с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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