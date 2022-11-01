Выплаты переселенцам: кто может их лишиться?

В середине октября правительство приняло постановление, в соответствии с которым будет проверяться место фактического проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Напомним, что от этого зависит право на денежную помощь.

Если во время проверки человек со статусом ВПЛ не находится дома, он должен в течение 10 дней явиться в управление соцзащиты по месту нахождения на учете и пройти идентификацию. Если в течение 10 дней переселенец не подтверждает свое место жительства, то социальные выплаты будут приостановлены.

Таким образом, если переселенец изменил адрес своего пребывания, необходимо обратиться в управление соцзащиты или Центр предоставления административных услуг. Там надо получить справку внутренне перемещенного лица с указанием действительного адреса проживания.

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Фото: 24 канал