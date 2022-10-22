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Когда выплатят пенсии на освобожденных территориях?

Когда выплатят пенсии на освобожденных территориях?

Жителям деоккупированных регионов не придется долго ждать пенсий. Как только «Укрпочта» сможет доставлять деньги в освобожденных населенных пунктах Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областей, Пенсионный фонд должен обеспечить выплату пенсий без обращений получателей.

Выплачивать возобновленные пенсии работники почты должны лично пенсионеру. Если в течение двух месяцев пенсионер не заберет деньги, они будут перечислены на его текущий счет в банке. Такой счет в банке откроют по обращению Пенсионного фонда – без заявления получателя пенсии.

Совет
Имейте в виду, пенсия будет назначена со дня достижения 60 лет, если заявление о ее назначении будет подано не позднее трех месяцев со дня, наступающего после этой даты. Если заявление подать позже, пенсию назначат с даты обращения за ней. Заявление о назначении пенсии можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места регистрации.

Как сообщалось ранее, в Украине намерены расширить круг людей, которые понесли потери из-за войны и нуждаются в государственной поддержке. Кроме помощи внутренним переселенцам, будет введена еще и помощь жителям оккупированных территорий, а также другим украинцам, которые не имеют статуса переселенцев, но понесли немалый материальный ущерб из-за войны.

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Фото: Укринформ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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