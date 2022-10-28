Денежная помощь во время войны: выплаты от ООН увеличили в 2 раза

Мы уже рассказывали о том, как оформить выплаты от ООН и кто на них может рассчитывать. Однако накануне отопительного сезона Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило сумму помощи и расширило круг людей, которые могут ее получить.

Помощь от ООН: что было раньше?

Напомним, что первоначально речь шла о помощи в сумме 2200 гривен в месяц на человека. По условиям программы, деньги выплачивают единовременно за три месяца, то есть всего 6600 гривен. Эти выплаты получат те, кто зарегистрировался до 1 сентября.

Какие изменения внесли?

С учетом отопительного сезона выплаты решили продлить еще на три месяца. Таким образом, все, кто подал заявку после 1 сентября, могут рассчитывать на сумму 13 200 гривен (за 6 месяцев по 2220 гривен на человека). Причем оформлять повторно заявку не надо. Получить выплаты смогут те, кто соответствует всем описанным ниже условиям.

Право на денежную помощь от ООН имеют:

переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не перемещались после указанной даты, но пострадали от военных действий (речь идет о жителях Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей);

люди, которые вернулись на места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область (страну) из-за военных действий.

Помощь предоставляется только уязвимым категориям, а это:

семья, где есть только один родитель (или мать, или отец) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один (несколько) одинокий пожилой человек (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, в которых есть один или несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями.

Доход у претендентов на пособие не должен превышать 5400 гривен в месяц на человека.

Помощь положена только в том случает, если семья ранее не получала помощь от международных организаций.

Члены семьи заявителя должны иметь документы, подтверждающие принадлежность к уязвимым категориям населения.

Полезные контакты

Уточнить информацию о выплатах можно по телефонам «горячей линии»:

Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев:

0-800-307-711 (звонки бесплатные);

благотворительного фонда «Право на защиту»:

(099) 507-50-90;

(068) 507-50-90;

(093) 507-50-90.

Оплата звонков – по тарифам вашего оператора.

Какие документы надо подготовить?

Официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь является Благотворительный фонд «Право на защиту».

Напомним, что для оформления заявки необходимо присутствие всех членов семьи, у которых с собой должны быть следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

номер банковской карты;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории населения (справки, выписки);

для детей — свидетельства о рождении.

Также понадобится номер телефона, на который со временем придет сообщение о получении денег.

Денежная помощь в размере 13 200 гривен на человека будет выплачена двумя траншами (каждый транш – сумма за три месяца) с разницей в несколько недель. Если один транш будет превышать 30 тысяч гривен (например, за нескольких членов семьи сразу), то он будет разделен на несколько выплат и направлен с разницей в 24 часа.

Еще раз обращаем ваше внимание, что зарегистрировавшиеся на денежную помощь до 1 сентября получат выплату только за три месяца (6600 гривен).

Ольга Новикова

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