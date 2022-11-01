В каких случаях нельзя терпеть зубную боль и к чему может привести кровоточивость десен?

Зубная боль никогда не появляется просто так. Чаще всего одной из причин зубной боли является кариес, который появляется при неправильном и нерегулярном уходе за полостью рта.

Боль будет часто вас беспокоить во время еды, когда пьете чай и так далее. И если вовремя не обратиться к специалисту, зубная боль вызовет пульпит — воспаление мягких тканей зуба. Пульпа — это то, что мы называем нервом зуба. И даже если в этом случае продолжать терпеть зубную боль, появится флюс или периостит — это воспалительный процесс надкостницы зуба, который приводит к скоплению гноя возле корней. И тогда лечение точно дорого обойдется, вплоть до потери зуба.

Кровоточивость десен — это, прежде всего, нарушение гигиены полости рта и не лечение больных зубов. Воспалительный процесс в тканях ротовой полости нельзя игнорировать. Он может быть сопутствующим симптомом заболеваний, связанных со щитовидной железой, сахарным диабетом, гипертонией, варикозом, гормональным дисбалансом, проблемами сердечно-сосудистой системы».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что делать, если ночью заболел зуб — как облегчить боль и заснуть.

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Анастасия СЕЛИМОВА, врач-стоматолог