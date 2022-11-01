Новости Одессы и Одесской области

В каких случаях нельзя терпеть зубную боль и к чему может привести кровоточивость десен?

В каких случаях нельзя терпеть зубную боль и к чему может привести кровоточивость десен?

Зубная боль никогда не появляется просто так. Чаще всего одной из причин зубной боли является кариес, который появляется при неправильном и нерегулярном уходе за полостью рта.

Боль будет часто вас беспокоить во время еды, когда пьете чай и так далее. И если вовремя не обратиться к специалисту, зубная боль вызовет пульпит — воспаление мягких тканей зуба. Пульпа — это то, что мы называем нервом зуба. И даже если в этом случае продолжать терпеть зубную боль, появится флюс или периостит — это воспалительный процесс надкостницы зуба, который приводит к скоплению гноя возле корней. И тогда лечение точно дорого обойдется, вплоть до потери зуба.

Кровоточивость десен это, прежде всего, нарушение гигиены полости рта и не лечение больных зубов. Воспалительный процесс в тканях ротовой полости нельзя игнорировать. Он может быть сопутствующим симптомом заболеваний, связанных со щитовидной железой, сахарным диабетом, гипертонией, варикозом, гормональным дисбалансом, проблемами сердечно-сосудистой системы».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что делать, если ночью заболел зуб — как облегчить боль и заснуть.

Читайте также про бесплатную стоматологию в Одессе: кто, где и в каких случаях имеет право?

Анастасия СЕЛИМОВА, врач-стоматолог

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить