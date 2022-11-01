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Хотел взорвать Одесскую железную дорогу: СБУ задержала российского диверсанта

Хотел взорвать Одесскую железную дорогу: СБУ задержала российского диверсанта

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала диверсанта российской военной разведки, который готовил серию взрывов на Одесской железной дороге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате многоэтапной спецоперации в Одесской области задержан агент генштаба вс россии (более известный как ГРУ). У него изъяли более 3 кг тротила, противотанковую мину и взрыватели.

Задержание диверсанта

В СБУ установили, что диверсант собирал разведданные о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги. Полученную информацию он планировал передать военной разведке рф для подготовки взрывов на основных логистических путях Сил обороны на южном направлении.

Для выполнения вражеской задачи преступник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фотографии через мобильное приложение.

Устройство диверсанта

Для конспирации российский агент постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором. Также он использовал документы, оформленные на подставных лиц, в частности, паспорт гражданина Украины.

паспорта диверсанта

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ своевременно установили местонахождение злоумышленника, задокументировали преступные действия и задержали его при настройке устройства дистанционного наблюдения по маршруту железнодорожного транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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