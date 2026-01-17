Ключевые моменты:

Изменения в графике по выходным: суббота автобусы будут работать в сокращенном количестве, в воскресенье не будут работать.

Актуальные схемы и графики

Графики социальных автобусов в Одессе

Напомним, 15 января, в Одессе запустили еще два социальных автобусных маршрута. Речь идет о маршрутах №10 и №15, которые будут работать по трамвайным схемам движения — частично повторяя маршруты трамваев №15, 12 и 28.

Стоит отметить, что все социальные маршруты в Одессе бесплатны для населения. А «Одесская жизнь» подготовила вам удобный и всегда обновляемый список всех социальных автобусных маршрутов. В материале вы найдете подробные схемы и графики отправки: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание.

