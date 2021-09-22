Новости Одессы и Одесской области

Возвращение «желтой» зоны и «вандал» с голым задом: главные новости Одессы за 21 сентября

Возвращение «желтой» зоны и «вандал» с голым задом: главные новости Одессы за 21 сентября

Во вторник, 21 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях как в Одессе и Одесской области, так и в Украине.

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В четверг, 23 сентября, Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.

А Одесском горсовете рассказали, какие школы продолжат работать очно при усилении карантина.

Между тем, пожарные потребовали закрыть пять одесских школ, для чего в прошлом месяце подали иски в суд.

В российской Костроме скончался известный одессит, журналист, краевед, потомок в шестом поколении основателя Одессы Иосифа де Рибаса и биограф рода Де-Рибас Олег Де Рибас.

С сегодняшнего дня, 22 сентября, по всей территории Украины стартуют стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021». В рамках учений планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава.

А в Одессе специалисты КП «СМЭП» установили дорожные знаки и таблички для ограничения движения грузового транспорта в часы-пик по улице Черноморского Казачества и на выездных улицах.

А еще городские власти представили возможные варианты объезда Ивановского путепровода во время его реконструкции.

Суд может изменить дату основания Одессы. Рассказываем, как это возможно.

Ну и напоследок небольшой курьез: в Одессе охранники и полицейские сняли голого мужчину с монумента «Неизвестному матросу» на Аллее славы.

Фото Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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