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В Одессе могут закрыть 5 школ: этого требуют пожарные

В Одессе могут закрыть 5 школ: этого требуют пожарные

Пожарные уже потребовали закрыть 5 школ в Одессе, для чего в прошлом месяце подали иски в суд. По итогам сентября могут появиться и новые иски. В мэрии считают, что оснований для закрытия нет.

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Об этом сообщила директор юридического департамента Инна Поповская.

На аппаратном совещании в Одеском горсовете она рассказала, что в августе пожарные подали иски в отношении 5 школ, кроме того, еще несколько исков поступили уже в сентябре.

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям требует закрыть учебные заведения до тех пор, пока не будут устранены все нарушения правил пожарной безопасности.

Но в Одесском городском совете уверены, что оснований для закрытия школ недостаточно. Еще чиновникам не нравится, что спасатели подают иски в суд не уведомляя горсовет.

Также Инна Поповская назвала подход ГСЧС «выборочным». Городские чиновники привели в пример  торговый центр на Греческой площади. Туда пожарных просо не пускают. И ТЦ при этом спокойно работает.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что часть школ и других детских учреждений могут уйти на карантин из-за того, что там не привиты от коронавируса более 20% персонала.

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Фото Украинская правда

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Редакция ПРОФИЛЬ

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