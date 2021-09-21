Новости Одессы и Одесской области

В Одессе голый мужчина решил погреться у Вечного огня (фото)

В Одессе голый мужчина решил погреться у Вечного огня (фото)

В Одессе охранники Муниципальной варты и полиция сняли обнаженного мужчину с монумента «Неизвестному матросу» на Аллее славы.

Подписаться

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Инцидент произошел накануне, 20 сентября, около 16:00. «Нудиста», который сидел у Вечного огня и выкрикивал нецензурные слова, сначала заметили работники Муниципальной варты.

На просьбы охранников мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности.

На место вызвали полицию и медиков. После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться, и в сопровождении правоохранителей пройти к автомобилю скорой помощи.

Одели его, судя по фото, в одноразовый защитный комбинезон, которые закупались в медучреждения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в Одессе туристы решили устроить пикник возле Вечного огня. Люди жарили вкусности, гуляли и выпивали у Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне.

Фото Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить