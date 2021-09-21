В Одессе голый мужчина решил погреться у Вечного огня (фото)

В Одессе охранники Муниципальной варты и полиция сняли обнаженного мужчину с монумента «Неизвестному матросу» на Аллее славы.

Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Инцидент произошел накануне, 20 сентября, около 16:00. «Нудиста», который сидел у Вечного огня и выкрикивал нецензурные слова, сначала заметили работники Муниципальной варты.

На просьбы охранников мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности.

На место вызвали полицию и медиков. После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться, и в сопровождении правоохранителей пройти к автомобилю скорой помощи.

Одели его, судя по фото, в одноразовый защитный комбинезон, которые закупались в медучреждения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в Одессе туристы решили устроить пикник возле Вечного огня. Люди жарили вкусности, гуляли и выпивали у Вечного огня в память о погибших во Второй мировой войне.

Фото Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета