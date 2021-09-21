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В Одесской мэрии представили варианты объезда Ивановского моста

В Одесской мэрии представили варианты объезда Ивановского моста

Хотя до начала реконструкции Ивановского путепровода еще далеко, городские власти уже представили возможные варианты его объезда.

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Варианты объезда Ивановского путепровода представил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии руководитель городского департамента транспорта Артем Сидоренко.

Проезд по путепроводу могут полностью закрыть в двух случаях. Первый – собственно, реконструкция. И второй, если мост придет в такое состояние, что какое-либо движение по нему станет невозможным.

И хотя ранее его признали непригодным для эксплуатации, там все еще остается движение легкового автотранспорта по оной полосе в каждом направлении.

Саму реконструкцию планируют начать в 2022 году.

Что касается объезда путепровода, в сторону центра водителям предлагают объезжать его через Черемушки по дороге на аэропорт, улицам Рихтера или Кордонной, а также по улице Житомирской к Дальницкому переезду и 2-й Заставе.

После того, как восстановят дорогу «Овидиопольская дуга» вдоль железной дороги – то свернуть к Дальницкому переезду можно будет сразу после путепровода над железной дорогой у станции Одесса-Западная.

При направлении от центра города водителям предлагается ехать через путепровод Поездной, а затем – по улицам Кордонной или Рихтера.

О том, каким будет обновленный Ивановский путепровод, «Одесская Жизнь» недавно рассказывала.

Как он выглядит сейчас мы рассказывали тоже.

Ивановский мост построили в 1967 году, и с тех пор там не было ни одного капитального ремонта. Из-за чего мост начал разрушаться.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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