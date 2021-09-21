В Одесской мэрии представили варианты объезда Ивановского моста

Хотя до начала реконструкции Ивановского путепровода еще далеко, городские власти уже представили возможные варианты его объезда.

Варианты объезда Ивановского путепровода представил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии руководитель городского департамента транспорта Артем Сидоренко.

Проезд по путепроводу могут полностью закрыть в двух случаях. Первый – собственно, реконструкция. И второй, если мост придет в такое состояние, что какое-либо движение по нему станет невозможным.

И хотя ранее его признали непригодным для эксплуатации, там все еще остается движение легкового автотранспорта по оной полосе в каждом направлении.

Саму реконструкцию планируют начать в 2022 году.

Что касается объезда путепровода, в сторону центра водителям предлагают объезжать его через Черемушки по дороге на аэропорт, улицам Рихтера или Кордонной, а также по улице Житомирской к Дальницкому переезду и 2-й Заставе.

После того, как восстановят дорогу «Овидиопольская дуга» вдоль железной дороги – то свернуть к Дальницкому переезду можно будет сразу после путепровода над железной дорогой у станции Одесса-Западная.

При направлении от центра города водителям предлагается ехать через путепровод Поездной, а затем – по улицам Кордонной или Рихтера.

О том, каким будет обновленный Ивановский путепровод, «Одесская Жизнь» недавно рассказывала.

Как он выглядит сейчас мы рассказывали тоже.

Ивановский мост построили в 1967 году, и с тех пор там не было ни одного капитального ремонта. Из-за чего мост начал разрушаться.