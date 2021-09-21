В Украине стартуют масштабные военные учения: граждан просят не волноваться и не фотографировать

С завтрашнего дня, 22 сентября, по всей территории Украины стартуют стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2021». В рамках учений планируется перемещение большого количества военной техники и личного состава, информирует пресс-служба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этой связи в Генштабе ВСУ призывают население соблюдать меры безопасности.

«Просим население соблюдать меры безопасности в местах проведения учений и сохранять спокойствие. Напоминаем об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных сил Украины и попытки проникновения на их территорию»,

– сказано в сообщении на Facebook-странице ВСУ.

При этом локации проведения учений в ведомстве не разглашают.

Кроме того, сообщается, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все пролеты беспилотных летательных аппаратов будут прекращены, а лица, которые будут запускать или руководить этими беспилотниками, будут привлекать к ответственности.

Также в ВСУ предостерегают от провокаций рядом с воинскими частями и колоннами военной техники, а также призывают граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и их действиях.

Напомним, накануне украинцы могли наблюдать передвижение военной техники как по автодорогам, так и на железной дороге. А на юге страны и вовсе появились спецназовцы. Не исключено, что это происходило в рамках подготовки к предстоящим учениям.

Напомним, летом этого года в Одесской области проходили международные военно-морские учения «Си Бриз – 2021».

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Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ