В горсовете рассказали, какие школы продолжат работать очно при усилении карантина

Требование правительства остается неизменным: для того, чтобы дети продолжили ходить в школу при усилении карантина, 80% персонала должны быть привиты от коронавируса. Сейчас в Одессе этому условию соответствуют 78 школ из 122.

Об этом сообщила начальник Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

С учетом детских садов всего в городе смогут продолжить работу 172 образовательных учреждения.

В Киевском районе обучение продолжат ученики Экономического лицея, лицеев №9 и №63, “Гармония”, Фонтанский, “Олимпиец” и НВК №84. А также ученики школ №№27, 28, 55, 72, 78, 80, 85, 86, 89, 263 и 310.

В Суворовском районе на очное обучение могут рассчитывать учащиеся школ №№5, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 30, 40, 44, 48, 49, 66, 67, 73, 92, 113, 125, 127, 241, 292 и 313.

В Малиновском районе не понадобится уходить на карантин ученикам военного лицея, лицея №19, НВК №№4 и 53, гимназии №№5 и 8. Также будут работать школы №№1, 8, 18, 20, 25, 31, 32, 45, 46, 60, 69, 100, 103, 110, 220, 130, и ОПШ №№53, 54, 64, 95, 99.

В Приморском районе очное обучение продолжат ученики в школах №№16, 35, 37, 47, 50, 56, 57, 75 и 119.

Также в Одессе должны работать 86 детских садов и 9 заведений внешкольного обучения.

Сейчас, по информации Елены Буйневич, с общем привито более 70% работников сферы образования в Одессе и вакцинация продолжается.

Также руководитель департамента заявила, что никого из педагогов, которые откажутся от вакцинации, увольнять не будут. Любые подобные новости следует воспринимать, как провокацию и неправду.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что заболеваемость коронавирусом растет как в стране, так и в Одессе. Волонтеры напоминают, что лучшая защита от болезни – вакцинация,и призывают всех сделать прививку от COVID-19.

Статистика за 21 сентября это подтверждает.