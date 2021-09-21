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С 23 сентября в Одесской области и во всей Украине усиливается карантин

С 23 сентября в Одесской области и во всей Украине усиливается карантин

Послезавтра, 23 сентября, Украина перейдет в «желтую» зону адаптивного карантина.

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Решение об этом приняла сегодня, 21 сентября, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так с полуночи 23 сентября в стране начнут действовать ограничения «желтой зоны» карантина:

  • Школы, детские сады и вузы смогут работать при условии, если в них вакцинированы 80% персонала (хотя бы одной дозой);
  • Запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади;
  • В заведениях общественного питания за столами должно находиться не более четырех человек, а расстояние между столами составлять минимум 1,5 метра;
  • Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • Спортзалы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на десять квадратных метров.

Эти ограничения отменяются в том случае, если 80% участников, организаторов мероприятий, работников и посетителей заведений привиты хотя бы одной дозой или имеют отрицательный ПЦР или экспресс-тест (действует 72 часа).

Обязательными остаются ношение масок в общественных местах и в транспорте, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

В Кабмине заявили, что лучшим средством защиты от распространения заболевания является вакцинация, поэтому Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поручила председателям областных администраций и города Киева принять меры для:

  • Привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования;
  • Организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных пунктов прививок;
  •  Информирования и активного приглашения к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих пунктах прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, какие одесские школы продолжат работу в случае перехода страны в “желтую зону” карантина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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