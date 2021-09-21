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Умер потомок основателя Одессы, журналист и краевед Олег Де Рибас

Умер потомок основателя Одессы, журналист и краевед Олег Де Рибас

В понедельник, 20 сентября, в Костроме (Российская Федерация) скончался известный одессит, журналист, краевед, потомок в шестом поколении основателя Одессы Иосифа де Рибаса и биограф рода Де-Рибас Олег Де Рибас. В августе ему исполнилось 60 лет.

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Об этом сообщил одесский краевед, руководитель Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский.

«Вчера зашла во Всемирный клуб одесситов мать Олега Де Рибаса и сообщила эту печальную весть. Скорбим. Помним»,

– написал в Facebook Голубовский.

Вчера зашла во Всемирный клуб одесситов мать Олега Де Рибаса и сообщила эту печальную весть. Скорбим. Помним

Опубликовано Евгением Голубовским Вторник, 21 сентября 2021 г.

 

В детстве Олег Де Рибас снялся в нескольких кинокартинах Одесской киностудии (одна из них – «Я – Хортица»).

Окончил Политехнический институт по специальности «инженер-механик». Пробовал себя во многих областях, технических, предпринимательских. Автор более 40 статей по истории Одессы, был членом Союза журналистов Украины и редактором журнала «Болгары» (Одесса).

В 2017 году Олег Де Рибас переехал в российскую Кострому, где сразу же проявил интерес к истории этого города и стал публиковать краеведческие материалы, а также цикл статей «Одессит в Костроме».

Иосиф де Рибас – основатель Одессы и Одесского порта. Его именем названа главная улица в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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