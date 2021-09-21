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По улице Черноморского казачества запретили движение грузовиков в часы-пик

По улице Черноморского казачества запретили движение грузовиков в часы-пик

Специалисты КП «СМЭП» установили дорожные знаки и таблички для ограничения движения грузового транспорта в часы-пик по ул. Черноморского Казачества и на выездных улицах.

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Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Запрет на движение грузовиков начнет действовать с 1 октября. Специалистами КП «СМЭП» выполнены работы по установке дорожных знаков 3.3, 3.34 и табличек 7.20, 7.4.6 для ограничения движения грузового транспорта в часы-пик по ул. Черноморского Казачества и на выездных улицах.

Дорожные знаки 3.3 предусматривают ограничение въезда и запрет остановки и стоянки грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны в рабочие дни с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на участке Люстдорфской дороги временно ввели реверсивное движение.

Фото Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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