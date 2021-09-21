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Суд может изменить дату основания Одессы: почему это возможно

Суд может изменить дату основания Одессы: почему это возможно

Дата основания любого города – вопрос научный и находится в компетенции историков. Тем не менее свою долю в научный спор может внести и суд. Рассказываем, как это возможно.

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В Кассационном админсуде, что входит в состав Верховного Суда Украины, в начале сентября рассматривали дело, связанное с историческими записями относительно времени основания города Одессы.

Издание «Я и закон», пишет, что благодаря решению ВС Одесса может «постареть» на 379 лет.

Судьи рассматривали иск, в котором пытаются оспорить запись, существующую в приложении к постановлению Кабмина 2001 года №878 «Об утверждении Списка исторических населенных мест Украины».

Ранее истцы уже пытались добиться замены времени основания Одессы с 1794 на 1415 год. Но в судах как первой, так и апелляционной инстанций дело было закрыто.

В обоих случаях судьи поясняли, что в вопросе возраста города нет юридического спора, а потому на него и не распространяется юрисдикция судов. В компетенцию судей не входит вопрос признания исторических дат.

Однако в Верховном суде посчитали иначе. Представители судебной коллегии обратили внимание, что истец пытается добиться изменения нормативно-правового акта, который рассчитан на большое число людей и применяется не единожды.

Именно поэтому в Верховном суде решили вернуть дело в суд первой инстанции, где его должны пересмотреть согласно статье 264 Кодекса административного судопроизводства Украины (Постановление КАС ВС от 6 сентября 2021 года по делу № 826/8295/18).

Если судьи решат изменить дату основания города, то получиться, что Одессе официально станет 606 лет.

Вопрос времени основания Одессы является спорных среди историков. Часть из них поддерживают вариант с 1415 годом, другие — с 1794-м.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, почему Одесса может смело менять дату основания с 1794 на 1415 год.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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