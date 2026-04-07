В Одессе начали восстанавливать клинические базы для студентов-медиков в муниципальных больницах.

Руководство вуза и горздрава готовят к подписанию меморандум о сотрудничестве.

Потепление в отношениях сторон связывают с новой политикой руководства университета.

Практическая подготовка студентов ОНМедУ

Будущие врачи Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) вскоре снова смогут обучаться «у постели больного» в городских клиниках. Сейчас идет активный переговорный процесс между главой департамента здравоохранения Еленой Колоденко и и.о. ректора вуза профессором Станиславом Шнайдером.

Стороны уже наметили шаги по усилению взаимодействия и планируют закрепить их официальным меморандумом.

Возвращение клинических баз — это возможность для студентов проходить практику в действующих медучреждениях, работая с реальными пациентами и перенимая опыт у практикующих врачей. Как отметил Станислав Шнайдер, такая подготовка является фундаментом для формирования квалифицированных кадров

Ранее доступ к больницам был затруднен из-за длительного противостояния между городом и университетом. Однако ситуация начала меняться: источники связывают прогресс с договороспособностью нового руководства вуза.

