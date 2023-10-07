Львы, Киса и Дерево любви: скульптуры одесского Горсада 

Одесский городской сад… Ротонда, фонтан, скульптуры… Кстати, сколько их сегодня в этом зеленом историческом сердце Одессы? Не такой уж простенький вопрос…

Одесский городской сад — старейший парк города, заложенный Феликсом де Рибасом (братом Хосе де Рибаса) в 1803 году, которому принадлежал соответствующий участок городской земли в центре города. Но мы сегодня — о скульптурах Городского сада и его Летнего театра. Прогуляемся, присмотримся, сосчитаем?

Самые почтенные — Лев и Львица

Конечно, первое возникающее в памяти — это знаменитые Лев и Львица со львенком, которые сегодня (война!) находятся в защитных сооружениях. Одно из сооружений, к сожалению, уже «ободрано». Скульптурная группа «Лев и Львица» была разработана французским мастером Огюстом Каэном в 1854 году. Они были выставлены на показ в Парижском художественном салоне, а позже проданы влиятельному одесситу с неустановленной фамилией. До 1920-х эта композиция находилась в частной собственности и украшала чью-то усадьбу. В Городской сад львы переселились в 1927 году. Композиция создана практически из чистой меди, ее вес равен 1,5 тонны.

Дерево любви

«Дерево любви»… Этот памятник был торжественно открыт 14 февраля 2006 г. в День Святого Валентина. В основу скульптуры авторы заложили капсулу с письмом к детям Одессы, родившимся в этом году. Автор — Михаил Рева. Это трехметровая композиция в форме дерева, крона которого напоминает сердце. Его украшают 210 отполированных до блеска бронзовых сердечек. На стволе на 65 языках мира написано слово «любовь». Памятник уже имеет примету: если влюбленная пара возьмется за руки и прикоснется к памятнику, это принесет им счастье и любовь на долгие годы.

Одесское время

Скульптурная композиция «Одесское время» Михаила Ревы появилась несколько лет спустя после того, как в 2007 году было уничтожено ураганом популярное дерево влюбленных. Скульптура символизирует дружбу, вечность и мир. По центру установлены большие часы, окруженные скульптурами талантливых городских персонажей, музыкантов и домашних животных. Фигуры олицетворяют одесситов всех возрастов, поколений и национальностей, представляющих все периоды жизни человека.

Часы скульптуры время от времени то отстают, то спешат. Колесо (скульптура сначала крутилась) был давно сломан. Одна из скульптур в свое время «исчезла» и до сих пор не «возвратилась».

Скульптуры «под старину»

Три скульптуры «под старину» в античном стиле расположены у одного из известных кафе в Городском саду. Кстати, одна из них — это молодой человек с собакой. А «памятников» собакам, напомним, в Одессе очень мало . Это вам не котики!

Добавим, что скульптуры (скорее, арт-объекты) Бендера и Воробьянинова в свое время сбежали из Городского сада. Где они сейчас? Читайте по ссылке.

Скульптуры в нишах

Есть в Городском саду две старинные скульптуры, которые еще надо поискать. Это фигуры в нишах, расположенные на «заднике» дома на Гаванной. Они смотрят на Городской сад, поэтому мы и их «посчитали». Кстати, присмотритесь, как прекрасно они выглядят и каким украшением стали для старого сада!

Скульптуры «не совсем» Городского сада

Что означает «не совсем» Городского сада? Да потому, что четыре известные скульптуры — памятники Леониду Утесову, Сергею Уточкину; 12-й стул и «Голос Одессы» расположены вдоль Городского сада. Многие считают, что их адрес — это уже не сад, а Дерибасовская. Но почти во всех путеводителях по городу они указаны как скульптуры Горсада.

Теперь — в Летний театр

Теперь — в Летний театр. Если вы привыкли к нашему Воробьянинову, который теперь вместе с Осей Бендер сменили место жительства, то насладиться другим скульптурным Кисой вы сможете именно здесь, в Летнем театре Городского сада. Вот он — из стены вылезает. Кстати, вместе со стулом.

А еще в Летнем есть еще один интересный артобъект, даже целых шесть — под стеклом. Это: гитара Страдивари, скрипка Баха, труба Чайковского, баян Шопена или Моцарта, гавайская гитара Мусоргского, которую он приобрел на Староконке, барабан Бетховена.

Как такое может быть? А вы подойдите к этой выставке, внимательно присмотритесь к инструментам и изучайте надписи под каждым из них. И не забывайте — вы в Одессе. Здесь умеют шутить во все времена.

А еще — любоваться скульптурами старинного Городского сада – древними и современными, такими разными, порой даже неожиданными…

Фото Марии КОТОВОЙ