Новости Одессы и Одесской области

Львы, Киса и Дерево любви: скульптуры одесского Горсада 

Львы, Киса и Дерево любви: скульптуры одесского Горсада 

Одесский городской сад… Ротонда, фонтан, скульптуры… Кстати, сколько их сегодня в этом зеленом историческом сердце Одессы? Не такой уж простенький вопрос… 

Одесский городской сад — старейший парк города, заложенный Феликсом де Рибасом (братом Хосе де Рибаса) в 1803 году, которому принадлежал соответствующий участок городской земли в центре города. Но мы сегодня — о скульптурах Городского сада и его Летнего театра. Прогуляемся, присмотримся, сосчитаем? 

Самые почтенные — Лев и Львица 

Конечно, первое возникающее в памяти — это знаменитые Лев и Львица со львенком, которые сегодня (война!) находятся в защитных сооружениях. Одно из сооружений, к сожалению, уже «ободрано». Скульптурная группа «Лев и Львица» была разработана французским мастером Огюстом Каэном в 1854 году. Они были выставлены на показ в Парижском художественном салоне, а позже проданы влиятельному одесситу с неустановленной фамилией. До 1920-х эта композиция находилась в частной собственности и украшала чью-то усадьбу. В Городской сад львы переселились в 1927 году. Композиция создана практически из чистой меди, ее вес равен 1,5 тонны. 

Дерево любви 

«Дерево любви»… Этот памятник был торжественно открыт 14 февраля 2006 г. в День Святого Валентина. В основу скульптуры авторы заложили капсулу с письмом к детям Одессы, родившимся в этом году. Автор — Михаил Рева. Это трехметровая композиция в форме дерева, крона которого напоминает сердце. Его украшают 210 отполированных до блеска бронзовых сердечек. На стволе на 65 языках мира написано слово «любовь». Памятник уже имеет примету: если влюбленная пара возьмется за руки и прикоснется к памятнику, это принесет им счастье и любовь на долгие годы. 

скульптура Дерево кохання

Скульптура «Дерево любви»

Одесское время 

Скульптурная композиция «Одесское время» Михаила Ревы появилась несколько лет спустя после того, как в 2007 году было уничтожено ураганом популярное дерево влюбленных. Скульптура символизирует дружбу, вечность и мир. По центру установлены большие часы, окруженные скульптурами талантливых городских персонажей, музыкантов и домашних животных. Фигуры олицетворяют одесситов всех возрастов, поколений и национальностей, представляющих все периоды жизни человека. 

Часы скульптуры время от времени то отстают, то спешат. Колесо (скульптура сначала крутилась) был давно сломан. Одна из скульптур в свое время «исчезла» и до сих пор не «возвратилась». 

скульптура Одеський час

Композиция «Одесское время»

Скульптуры «под старину» 

Три скульптуры «под старину» в античном стиле расположены у одного из известных кафе в Городском саду. Кстати, одна из них — это молодой человек с собакой. А «памятников» собакам, напомним, в Одессе очень мало . Это вам не котики! 

Добавим, что скульптуры (скорее, арт-объекты) Бендера и Воробьянинова в свое время сбежали из Городского сада. Где они сейчас? Читайте по ссылке

скульптуры «под старину» в античном стиле

Скульптура «под старину» в античном стиле

Скульптура «под старину» в античном стиле

Скульптура «под старину» в античном стиле

Скульптуры в нишах 

Есть в Городском саду две старинные скульптуры, которые еще надо поискать. Это фигуры в нишах, расположенные на «заднике» дома на Гаванной. Они смотрят на Городской сад, поэтому мы и их «посчитали». Кстати, присмотритесь, как прекрасно они выглядят и каким украшением стали для старого сада! 

Фигуры в нишах

Фигуры в нишах

Фигуры в нишах

Фигуры в нишах

Скульптуры «не совсем» Городского сада 

Что означает «не совсем» Городского сада? Да потому, что четыре известные скульптуры — памятники Леониду Утесову, Сергею Уточкину; 12-й стул и «Голос Одессы» расположены вдоль Городского сада. Многие считают, что их адрес — это уже не сад, а Дерибасовская. Но почти во всех путеводителях по городу они указаны как скульптуры Горсада. 

Памятник Сергею Уточкину

Памятник Сергею Уточкину

Памятник Леониду Утесову

Памятник Леониду Утесову

Скульптура "Голос Одессы"

Скульптура «Голос Одессы».

Памятник 12 стулу

Памятник 12 стулу

Теперь — в Летний театр 

Теперь — в Летний театр. Если вы привыкли к нашему Воробьянинову, который теперь вместе с Осей Бендер сменили место жительства, то насладиться другим скульптурным Кисой вы сможете именно здесь, в Летнем театре Городского сада. Вот он — из стены вылезает. Кстати, вместе со стулом.

Скульптура Кисе Воробьянинову

Скульптурный Киса вылезает прямо из стены Летнего театра.

А еще в Летнем есть еще один интересный артобъект, даже целых шесть — под стеклом. Это: гитара Страдивари, скрипка Баха, труба Чайковского, баян Шопена или Моцарта, гавайская гитара Мусоргского, которую он приобрел на Староконке, барабан Бетховена

скульптуры музыкальные инструменты из летнего театра горсада

Гитара Страдивари, скрипка Баха, труба Чайковского, баян Шопена или Моцарта, гавайская гитара Мусоргского со Староконки и — барабан Бетховена.

Как такое может быть? А вы подойдите к этой выставке, внимательно присмотритесь к инструментам и изучайте надписи под каждым из них. И не забывайте — вы в Одессе. Здесь умеют шутить во все времена. 

А еще — любоваться скульптурами старинного Городского сада – древними и современными, такими разными, порой даже неожиданными… 

Фото Марии КОТОВОЙ

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