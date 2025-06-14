В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов прогулялся пляжами Ланжерон и Отрада и рассказал много интересного о них.

Из этого видео вы узнаете:

Что делают зимой одесские фотографы с обезьянками?

Какую роль сыграл вареник в создании яхт-клуба?

Как в Одессе утопили Днепрогэс?

От опасных оползней до рождения пляжей: инженерный подвиг XX века

Трудно представить, но до середины 60-х годов прошлого века пляжей в привычном для нас понимании в черте Одессы почти не было. Берег представлял собой череду опасных обрывов, которые постоянно сползали в море, угрожая застройке. Самыми комфортными считались загородные Люстдорф и Лузановка (о которой мы подробно расскажем в одном из следующих выпусков, ведь она того стоит!).

Все изменилось благодаря самому масштабному инженерному проекту XX века в Одессе — строительству берегоукрепительных сооружений, которое начало Одесское противооползневое управление. Это была титаническая работа! В море создавали систему волнорезов и пирсов, склоны выравнивали и засаживали деревьями, а под ними прокладывали огромную дренажную систему. И только после этого мощными насосами намывали песок, создавая современные пляжи от Ланжерона до Дачи Ковалевского — это почти 14 километров побережья! Руководители строительства шутили, что по объему израсходованного железобетона в Одессе «утопили» еще один Днепрогэс!

Хотите узнать больше об этом грандиозном проекте? Смотрите наше видео!

Ланжерон — старейший пляж Одессы, названный в честь градоначальника Александра Ланжерона, который построил здесь свою летнюю дачу в начале XIX века. От бывшего комплекса зданий до нашего времени сохранилась лишь парадная арка, но пляж до сих пор остается чрезвычайно популярным благодаря близости к центру и пологому спуску.

Легенды и современность: Желтый камень, фотографы с обезьянками и канатная дорога

Говоря о Ланжероне, невозможно не упомянуть его легендарный символ — Желтый камень. Эта огромная глыба ракушечника оторвалась от склона во время работ и скатилась на берег. Когда-то она была значительно больше, но волны, ветер и дожди постоянно разрушают уязвимый ракушечник. Поэтому, если у вас еще нет фото на фоне Желтого камня, советуем поторопиться!

Слева от Желтого камня в советское время располагался «Комсомольский» пляж, любимое место молодежи, а справа, в Отраде, преимущественно отдыхали семьи с детьми. И здесь неизменным атрибутом, таким же, как и Желтый камень, был фотограф с обезьянкой на плече. Интересно, что зимой, когда пляжный сезон завершается, одесские Деды Морозы и Снегурочки часто превращаются именно в таких фотографов!

Именно в Отраде находится Черноморский яхт-клуб — старейший в Украине, основанный в 1874 году. Символично, что первые четыре парусника его основателей назывались «Отдых», «Радость», «Мечта» и… «Вареник»! Ведь какая же радость без вареников? В начале 70-х здесь установили старенький корабль «Экватор», где четверть века работала школа юных моряков. К сожалению, во время полномасштабной войны враг нанес по яхт-клубу ракетный удар, но он живет, и здесь даже работает детская спортшкола!

А в 1971 году в Отраде открылась знаменитая Канатная дорога, соединившая пляж с Французским бульваром. Одесситы обожают пятый трамвайчик, на котором можно сюда добраться.

А почему билет на пятый трамвай когда-то стоил вдвое дороже других маршрутов? Смотрите ответ в нашем видео!

Одесская «канатка» — единственная, функционирующая в равнинной местности. И хотя она небольшая — 425 метров длиной и почти 40 метров перепада высот — вид на море с нее просто захватывающий! Интересно, что после строительства ее передали в опеку трамвайно-троллейбусному управлению, ведь это, по сути, электротранспорт!

Конечно, одесские пляжи — это прежде всего волшебное море, палящее солнце, теплый песок и шум волн. В этом году власти обследовали и открыли большинство пляжей для посетителей. Уверены, каждый найдет здесь место по душе. Поэтому приезжайте в Одессу, приходите на пляж и набирайтесь сил и здоровья — они нам всем сейчас очень нужны!

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