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Война и пенсии украинцев: что изменится?

Война и пенсии украинцев: что изменится?

В условиях военного положения у многих украинцев снизились доходы. И при назначении будущей пенсии это плохо отразится на ее размере. А чтобы не допустить снижения коэффициента зарплаты, теперь по желанию заявителя можно будет исключить «военный» период – время военного положения и три месяца после его отмены.
Об этом говорится в законе, который на днях приняла Верховная Рада.

Для расчета пенсии в обязательном порядке учитывается зарплата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года – по данным системы персонифицированного учета. Если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, по желанию пенсионера учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года – независимо от перерывов и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами.

При этом законом разрешается исключать периоды с невыгодной зарплатой или доходом – то есть стаж учитывается, а зарплата – нет. Такой подход способствует повышению коэффициента зарплаты. Также могут быть исключены, к примеру, периоды ухода за ребенком или пожилым человеком, пребывание на учете в службе занятости и прочее.

Совет: Имейте в виду, выплата пенсий прекращается в случае:

  • назначения пенсии на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
  • смерти пенсионера;
  • неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд;
  • устройства на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет.

Чтобы возобновить выплаты, надо обратиться в любой региональный орган Пенсионного фонда и предоставить информацию для возобновления пенсии.

«Одесская жизнь» о пенсиях украинцев:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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