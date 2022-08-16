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Станут ли пенсии украинцев меньше из-за войны?

Станут ли пенсии украинцев меньше из-за войны?

Теперь украинские пенсионеры получили возможность исключать для исчисления пенсии период страхового стажа во время военного положения.

Соответствующий законопроект № 7453 приняла накануне Верховная Рада. «За» проголосовал 291 народный депутат.

«О чем идет речь? Если за время военного положения у человека была меньшая заработная плата, то он может просить, чтобы этот период не учитывался при начислении пенсии. Никто исключать принудительно периоды не будет»,

– поясняет нардеп София Федина.

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными в ст. 40 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», отныне из периода, за который учитывается заработная плата или доход для исчисления пенсии, можно исключать периоды страхового стажа во время действия военного положения, а также в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Указанный период может включаться для начисления пенсии только по желанию самого человека.

Так, низкие доходы украинцев во время войны не снизят будущие пенсионные выплаты.

Ранее мы рассказывали можно ли увеличить минимальную пенсию.

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Фото РБК-Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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