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Переселенец об Одессе: «Это большой Херсон» (видео)

Десятки тысяч украинцев нашли убежище в Одессе. Все эти люди не только приспосабливаются к новым реалиям, но и пытаются жить на новом месте.
«Одесская жизнь» продолжает цикл видеоисторий о том, как видят наш город переселенцы из других регионов нашей страны.

Лет десять назад жители Херсона Алексей Белецкий вместе с братом Павлом решили не просто начать туристический бизнес, но и привлечь внимание всей Украины к их прекрасной Херсонщине. Они основали центр туризма ХерсON и начали делиться красотами края, разрабатывать авторские маршруты, развивать инфраструктуру. Более 40 тысяч туристов благодаря им побывали на розовых озерах, маяках, пробовали локальные вина, загорали на райском острове Джарилгач и узнали о самой большой пустыне Европы.

Но в феврале этого года все изменилось… 6 апреля Алексей вместе с невестой и родственниками с обеих сторон, сели в машины и покинули родной город. Им повезло, что через двенадцать часов они уже были в Одессе. Это была одна из чрезвычайных поездок, вспоминает наш герой: он не управлял автомобилем с тех пор, как восемь лет назад получил права.

– Мы приехали сюда перевести дыхание. Нас встретили сразу с коробками и пакетами еды, дали жилье. Хоть мы и были в некотором трансе, и никак не показывали наши эмоции, но где-то там внутри была большая благодарность за все.

Через несколько дней они адаптировались к относительно спокойной жизни, перестали «шарахаться» от людей в форме. Те коллеги и знакомые, кто остались в Херсоне еще на месяц-два, отходили от ужасов оккупации гораздо дольше, говорит Алексей.

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«Одесса – это большой Херсон»

За свою жизнь Алексей бывал в Одессе раз десять, но часто принимал одесситов в Херсоне. Шутит, что Одесса – это большой Херсон, где больше денег и понтов.

– Одесские туристы обычно говорили, что Херсон – это та Одесса, какой она была сто лет назад. Невысокая, маленькая, тихая, камерная, душевная. Зеленее ли Одесса, чем Херсон? Нет, Херсон очень зеленый! Больше ли исторических фасадов? Да, с точки зрения архитектуры и истории она лучше выглядит, чем Херсон, но гораздо хуже, чем Львов или Краков. Потому и нам и вам после Победы будет что делать.

Общественным транспортом Алексей не пользуется, но со стороны одесские трамваи и троллейбусы ему нравятся. До Херсона такие системные изменения транспорта, к сожалению, не дошли. А вот дорогих автомобилей и яхт в городе было немало, ведь тут проживало много успешных аграриев, моряков и айтишников – как и в Одессе.

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«Я вернусь в Херсон»

А вообще, замечает Алексей, границы сейчас значительно расширились благодаря мобильности и диджитализации. Конечно, нельзя назвать домом то место, где находится твоя зарядка от ноутбука, но жить на два города или даже страны – вполне возможно.

Лично для себя Алексей решил вернуться в родной город после Победы и не осуждает тех, кто решит иначе.

Я знаю тех херсонцев, которые сейчас максимум делают, чтобы освободить Херсон, но они не планируют вернуться в город. Просто, может, так совпало, что они планировали уезжать, а тут война. Они всегда этого хотели, но боялись себе в этом признаться. Для кого-то это новый этап.

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Ранее мы рассказывали, сколько переселенцев приняли Одесса и Одесская область.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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