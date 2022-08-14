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Как перейти на более выгодный вид пенсии?

Как перейти на более выгодный вид пенсии?

Часто бывает, что граждане имеют право на разные виды пенсий. Это может быть, к примеру, пенсия по возрасту и пенсия по потере кормильца. А может быть – льготная пенсия по Спискам №1, 2 и пенсия по инвалидности.

Человеку, который имеет право на разные виды пенсий, назначается только один вид пенсии – по его выбору. Это предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 10).

По желанию вид пенсии можно изменить, обратившись с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд. Перевод с одного вида пенсии на другой происходит со дня подачи заявления.

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Фото: РБК Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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