Ключевые моменты:
- В ночь на 12 июля 2025 года враг устроил очередную комбинированную массированную атаку Украины;
- Вражеская атака охватила запад и восток Украины: разрушения, жертвы, раненые;
- ПВО сбила 344 цели, включая 319 «Шахедов» и 25 ракет.
Комбинированный удар по Украине: удары зафиксированы от Львова до Харькова
Ночью силы противовоздушной обороны работали на территории Ровенской области и обезвредили несколько вражеских целей. Как сообщил руководитель ОВА Александр Коваль, люди и инфраструктура, предварительно, не пострадали.
Этой ночью россияне атаковали четырьмя «шахедами» и одной ракетой Черновицкую область. Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, в результате этой атаки в Черновцах погибли 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четыре человека тяжело ранены, а 10 человек получили легкие травмы. За жизнь тяжелораненых борются врачи. В городе повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.
Также под ударом была Сторожинецкая громада, где сбитый дрон повредил жилой дом и автомобиль.
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Масштабную атаку с применением как «шахедов», так и ракет этой ночью пережил и Львов. Мэр города Андрей Садовый сообщал, что в Железнодорожном районе загорелась кровля крыши нежилого помещения. Также повреждения получил жилой дом в районе улице Митрополита Андрея.
Также стало известно о шести пострадавших вследствие атаки. Среди пострадавших – 11 летний ребенок. Пятерым пострадавшим оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.
Глава областной ОВА Максим Козицкий сообщил, что пострадало двухэтажное здание. В результате вражеской атаки есть частичное разрушение подъезда, и произошла утечка газа и воды
Также массированной атаке подвергся Луцк. В городе работала ПВО и раздавались взрывы. Враг атаковал город двумя ракетами и 35 дронами.
«Имеем фактически уничтоженный отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна. Было возгорание частного автомобиля», – рассказали в местной ОВА.
К счастью, обошлось без человеческих жертв.
А в одной из громад Головановского района Кировоградской области повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери заборы. Из-за обломков дрона загорелась сухая трава.
В Черкасской области в одном из районов взрывной волной повреждены восемь частных домов. Также без электричества сейчас полсотни абонентов, энергетики уже работают над восстановлением.
Не только западные города Украины подверглись атаке – враг запустил «КАБы» и «Шахеды» и на Харьков. Мэр города Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Нанесено минимум 10 ударов с применением восьми дронов и двух КАБов. Пострадали три человека.
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Украина отбила сотни дронов, Россия хвастается ударами по «военным объектам»
По информации Воздушных сил, в ночь на 12 июля противник атаковал 623 средствами воздушного нападения:
- 597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;
- 26 крылатыми ракетами Х-101.
По состоянию на утро субботы, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно ликвидировали 344 средства воздушного нападения противника:
- 319 БпЛА типа Shahed;
- 25 крылатых ракет Х-101.
Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны либо подавлены РЭБ.
По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 12 июля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины обезврежен 21 вражеский ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов.
В течение прошедшего дня, 11 июля, уничтожен один разведывательный и пять ударных БпЛА противника.
В то же время в минобороны (точнее сказать, минубийств) России цинично заявили о якобы групповом ударе высокоточными ракетами большой дальности и беспилотниками по украинским «предприятиям военно-промышленного комплекса» во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре «военного аэродрома». Сообщается, что все назначенные цели якобы были поражены.