Ключевые моменты:

В ночь на 12 июля 2025 года враг устроил очередную комбинированную массированную атаку Украины;

Вражеская атака охватила запад и восток Украины: разрушения, жертвы, раненые;

ПВО сбила 344 цели, включая 319 «Шахедов» и 25 ракет.

Комбинированный удар по Украине: удары зафиксированы от Львова до Харькова

Ночью силы противовоздушной обороны работали на территории Ровенской области и обезвредили несколько вражеских целей. Как сообщил руководитель ОВА Александр Коваль, люди и инфраструктура, предварительно, не пострадали.

Этой ночью россияне атаковали четырьмя «шахедами» и одной ракетой Черновицкую область. Как сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, в результате этой атаки в Черновцах погибли 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Еще четыре человека тяжело ранены, а 10 человек получили легкие травмы. За жизнь тяжелораненых борются врачи. В городе повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.

Также под ударом была Сторожинецкая громада, где сбитый дрон повредил жилой дом и автомобиль.

Масштабную атаку с применением как «шахедов», так и ракет этой ночью пережил и Львов. Мэр города Андрей Садовый сообщал, что в Железнодорожном районе загорелась кровля крыши нежилого помещения. Также повреждения получил жилой дом в районе улице Митрополита Андрея.

Также стало известно о шести пострадавших вследствие атаки. Среди пострадавших – 11 летний ребенок. Пятерым пострадавшим оказали помощь на месте, одного мужчину госпитализировали.

Глава областной ОВА Максим Козицкий сообщил, что пострадало двухэтажное здание. В результате вражеской атаки есть частичное разрушение подъезда, и произошла утечка газа и воды

Также массированной атаке подвергся Луцк. В городе работала ПВО и раздавались взрывы. Враг атаковал город двумя ракетами и 35 дронами.

«Имеем фактически уничтоженный отдельный частный жилой дом. В отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна. Было возгорание частного автомобиля», – рассказали в местной ОВА.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

А в одной из громад Головановского района Кировоградской области повреждены почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери заборы. Из-за обломков дрона загорелась сухая трава.

В Черкасской области в одном из районов взрывной волной повреждены восемь частных домов. Также без электричества сейчас полсотни абонентов, энергетики уже работают над восстановлением.

Не только западные города Украины подверглись атаке – враг запустил «КАБы» и «Шахеды» и на Харьков. Мэр города Игорь Терехов написал, что подтвержден один из ударов по жилой застройке Киевского района. Нанесено минимум 10 ударов с применением восьми дронов и двух КАБов. Пострадали три человека.

Украина отбила сотни дронов, Россия хвастается ударами по «военным объектам»

По информации Воздушных сил, в ночь на 12 июля противник атаковал 623 средствами воздушного нападения:

597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

26 крылатыми ракетами Х-101.

По состоянию на утро субботы, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно ликвидировали 344 средства воздушного нападения противника:

319 БпЛА типа Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Еще 258 дронов-имитаторов были локационно потеряны либо подавлены РЭБ.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 12 июля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины обезврежен 21 вражеский ударный БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

В течение прошедшего дня, 11 июля, уничтожен один разведывательный и пять ударных БпЛА противника.

В то же время в минобороны (точнее сказать, минубийств) России цинично заявили о якобы групповом ударе высокоточными ракетами большой дальности и беспилотниками по украинским «предприятиям военно-промышленного комплекса» во Львове, Харькове и Луцке, а также по инфраструктуре «военного аэродрома». Сообщается, что все назначенные цели якобы были поражены.